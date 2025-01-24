مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس

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  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 1/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 2/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 3/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 4/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 5/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 6/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 7/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 8/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 9/10
  • أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يناير 2025 04:13 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتراضية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

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وتراجعت العقود الآجلة خام برنت بنحو 88 سنتاً أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولار للبرميل في الساعة (1750) بتوقيت جرينتش.

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كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولار للبرميل.

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يأتي ذلك بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيطلب من السعودية ومنظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول خفض تكلفة النفط.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أيضاً أن بلاده لديها أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى وأنه سيتم استغلال تلك الكميات. وأثار ذلك مخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط.

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وقال ترامب: “إذا تراجع سعر النفط فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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