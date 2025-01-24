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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب بمنتدى دافوس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يناير 2025 04:13 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتراضية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وتراجعت العقود الآجلة خام برنت بنحو 88 سنتاً أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولار للبرميل في الساعة (1750) بتوقيت جرينتش.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولار للبرميل.
يأتي ذلك بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيطلب من السعودية ومنظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول خفض تكلفة النفط.
وأضاف الرئيس الأمريكي أيضاً أن بلاده لديها أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى وأنه سيتم استغلال تلك الكميات. وأثار ذلك مخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط.
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وقال ترامب: “إذا تراجع سعر النفط فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور”.
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