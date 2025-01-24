انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام ونواتج التقطير…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يناير 2025 09:15 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الصادرة اليوم الخميس، عن تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية، وفي المقابل زادت مخزونات البلاد من البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت المخزونات الأمريكية من النفط الخام مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 17 يناير، للمرة التاسعة على التوالي في أطول سلسة انخفاض منذ شهر يناير 2018، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة.

وجاء هذا الانخفاض الأسبوع الماضي في مقابل توقعات للمحللين بتراجع 1.6 مليون برميل، وذلك وفق استطلاع لوكالة .

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى هبوط مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 148 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 1.1 مليون برميل يومياً، كما هبطت معدلات تشغيل المصافي 5.8% خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير.

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وفي المقابل أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات الأمريكية من البنزين زادت 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 245.9 مليون برميل، وهو ما جاء موافقاً للتوقعات، بحسب وكالة .

وأشارت الإدارة إلى انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير إلى 128.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بصعودها 300 ألف برميل.

وارتفع صافي الواردات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي 184 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.