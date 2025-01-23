نعرض لكم الان تفاصيل خبر دانة غاز الإماراتية تبدي رغبتها في تعزيز تواجدها في السوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 02:11 مساءً - أكد ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المصري بشكل أكبر، مستعرضًا استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق استثماراتها في مصر خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في قطاع الطاقة، في إطار الوزير بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025″ بمدينة دافوس السويسرية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في زيادة استثمارات الشركات الكبرى.

وأضاف الوزير أن شركة دانة غاز تعد من الشركاء الرئيسيين للدولة في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصري لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز استدامة المصادر.

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ولفت «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض خطط التوسع المستقبلية لشركة دانة غاز في مصر، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتطوير حقول الغاز الجديدة، وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية وشركات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشاد هول بمستوى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربا عن تفاؤله بالتحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن شركة دانة غاز ستواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز شراكتها مع مصر، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المتبادلة، سواء من خلال زيادة إنتاج الغاز أو تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في هذا المجال.