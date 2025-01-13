وزارة الزراعة: يوجد 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 06:15 مساءً - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقاً للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولاً الى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى وجود 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات.

وبالإشارة الى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات، أكدت الوزارة في بيان اليوم، أنها توفر الأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة على مستوى جميع المحافظات،.

وشددت على مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفي التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية، طبقاً للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

وقال المستشار الإعلامي، إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة، فإنه تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ونوه أن الشحن ما زال جارياً للحصص المقررة للموسم الشتوي تباعاً وبصفة يومية لجميع المحافظات طبقاً للخطط والبرامج المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لافتا أن الموسم الشتوى ممتد حتى شهر مارس 2025.

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وأكد أن وزارة الزراعة لا تألوا جهداً في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية الى مستحقيها من المزارعين وفي التوقيتات المناسبة ووفقاً للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان والعمل على حل أى اختناقات قد تحدث نتيجة لظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.