نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تستهدف التخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين نتيجة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على وضع هموم المواطنين واحتياجاتهم على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مكثفة مع وزير المالية بشأن الانتهاء من تفاصيل الحزمة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن العمل جارٍ لإنهاء هذا الملف خلال فترة قصيرة، وأنه سيتم الإعلان عن الحزمة عقب عرضها على القيادة السياسية والتأكد من توافقها مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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