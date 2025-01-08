مال وأعمال

رئيس الوزراء: حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تستهدف التخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين نتيجة الضغوط الاقتصادية الحالية.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على وضع هموم المواطنين واحتياجاتهم على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مكثفة مع وزير المالية بشأن الانتهاء من تفاصيل الحزمة الجديدة.

E-Bank
BonatMisr

وأضاف رئيس الوزراء أن العمل جارٍ لإنهاء هذا الملف خلال فترة قصيرة، وأنه سيتم الإعلان عن الحزمة عقب عرضها على القيادة السياسية والتأكد من توافقها مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY

Bank-misr-adv-new
أهم الأخبارمجلس الوزراءمصطفى مدبوليوزارة المالية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا