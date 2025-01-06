مال وأعمال

وزير المالية: استخدام عوائد بيع الأراضي والطروحات لخفض الدين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: استخدام عوائد بيع الأراضي والطروحات لخفض الدين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 01:12 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تركز على استخدام الموارد المحققة من بيع الأراضي والطروحات العامة لخفض الدين العام، حيث يتم توجيه جزء من العوائد لسداد المديونية، مما يتيح خلق مساحة مالية جديدة.

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وقال كجوك خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدة والمذاع عبر قناة “أون”، إن هذه المساحة ستسمح بتوجيه التمويل لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تعزيز الموارد المالية من خلال تحسين النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المواطنين على الانخراط في المنظومة الضريبية.

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وأضاف أن التسهيلات الضريبية المقررة تستهدف تخفيف العبء على الممولين، مما يسهم في زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.

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وأشار وزير المالية إلى أن الاستراتيجية الحكومية لا تقتصر على بيع الأراضي أو الأصول كوسيلة لزيادة الموارد، بل تشمل استخدام كافة الوسائل المتاحة لزيادة الإيرادات وخلق حيز مالي يسمح بتمويل المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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