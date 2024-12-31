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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق يوافق على مشروع خط أنابيب النفط البصرة بتكلفة 4.6… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:12 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة على مد خط لنقل النفط بين البصرة وحديثة بطاقة 2.25 مليون برميل.
وذكر المكتب في بيان أن كلفة الخط ستبلغ نحو 5.97 تريليون دينار عراقي، نحو 4.56 مليار دولار.
ووفق بيان سابق صادر عن وزارة النفط العراقية، يهدف مشروع أنبوب النفط الخام بصرة – حديثة إلى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق.
ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250 ألف برميل يومياً وسيتم تصنيعه بأياد عراقية وسيصنع الجزء الأكبر منه داخل المصانع العراقية من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وفق وكالة الأنباء العراقية.
ويأتي المشروع ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي، إلى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار تركيا وسوريا والأردن ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر ولم تُتخذ القرارات بشأنها.
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