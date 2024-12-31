نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات محدودة مع اقتراب نهاية العام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام في وقت يترقب فيه المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.35% إلى 74.43 دولار للبرميل. وسجل عقد مارس الأكثر تداولاً عند 74.23 دولاراً للبرميل بعد صعوده 44 سنتاً أو 0.6%.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.82% ليبلغ 71.18 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات بالمصانع في الصين المقرر صدورها غداً الثلاثاء واستطلاع معهد إدارة التوريدات الأميركي لشهر ديسمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وصعد الخامان نحو 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

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وقالت شركة الأبحاث آي.آي.آر إنرجي، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن تنخفض القدرة الانتاجية المتوفرة في مصافي النفط الأمريكية بمقدار 108 آلاف برميل يومياً في الأسبوع الذي ينتهي في الثالث من يناير.

وتلقت أسعار النفط كذلك دعماً من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل والذي قد يرفع الطلب من جانب أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.

وقال رايان فيتزموريس كبير خبراء السلع الأولية لدى ماريكس “بلغ استهلاك النفط العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024 على الرغم من أن أداء الصين جاء دون التوقعات، وتتجه مخزونات النفط لدخول العام المقبل عند مستويات منخفضة نسبيا”.

وأضاف “من المتوقع أن تتحسن البيانات الاقتصادية الصينية في المستقبل مع ترسيخ تدابير التحفيز الأخيرة في عام 2025، كما أن انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من شأنه أن يدعم استهلاك النفط”.

من جانبه، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2024 و2025، لكنه حذر من أن تراجع ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.