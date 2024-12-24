انت الأن تتابع خبر انخفاض قيمة الفاتورة النفطية 12.4% في 9 شهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 12.4% في 10 شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 2.249 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، مقارنة بـ 2.567 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مقارنه بالفترة نفسها من عام 2023.