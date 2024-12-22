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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: شركة العاصمة الإدارية تحصل من الحكومة سنويا على ما… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:18 صباحاً - دوت الخليج_ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية تحصل من الحكومة سنويا على ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه نظير إيجار المنشآت للحكومة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في زيارة لأكاديمية الشرطة، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الشركة لديها حسابا مصرفيا بالبنوك بقيمة 80 مليار جنيه، ولديها أموالا مستحقة لدى المطورين العقاريين الذين اشتروا أراضي منها قد تصل قيمتها إلى 150 أو 160 مليار جنيه.
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