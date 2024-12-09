نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من بيتكوين والذكاء الاصطناعي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:12 صباحاً - سي إن بي سي_ حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية ، من مخاطر يواجهها النظام المالي من بينها العقارات التجارية والعملات الرقمية وأيضاً الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثها، ذكرت يلين أن النظام المالي الأمريكي يتصارع مع المخاطر التي تشكلها الأصول المشفرة والابتكارات الرقمية الأخرى.

ورسمت الوزيرة الأمريكية صورة لمشهد مالي مليء بالإمكانات، لكن تحجبه نقاط الضعف التي يمكن أن تقوض استقراره، وفق .

وكذلك نبهت وزيرة الخزانة الأمريكية من أنه من المهم أن تتمكن اللجنة المكلفة بمراقبة المخاطر المالية من مواصلة عملها مع تزايد المخاوف من أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستضعف اللجنة مرة أخرى.

وفي حديثها خلالها اجتماع مجلس مراقبة الاستقرار المالي FSOC، وهو آخر اجتماع لإدارة الرئيس جو بايدن، قالت يلين إنه في ظل الولاية الأولى لترامب، تقلص عدد موظفي اللجنة إلى أرقام فردية وتم تقليص البنية التحتية الداعمة للتنسيق بين الوكالات بشكل كبير.

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وأضافت أن مجلس مراقبة الاستقرار المالي كثف جهوده لمعالجة المخاطر الناشئة عن التغيرات التكنولوجية الكبيرة بما في ذلك الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقالت إن مثل هذه الابتكارات قد تقدم فوائد محتملة للأسواق، مثل الكفاءة، ولكنها تشكل أيضاً مخاطر مقلقة، بما في ذلك تلك المحيطة بمقدمي الخدمات السيبرانية والجهات الخارجية.

وفي عام 2024، يبدو الاقتصاد الأمريكي الأوسع مستقراً، مع انخفاض التضخم وتراجع البطالة، مع ذلك تحت هذا الاستقرار يكمن تهديدان يلوحان في الأفق، بما في ذلك العملات المشفرة وقطاع العقارات التجارية الهش.

يأتي تحذير يلين في الوقت الذي تطورت فيه أصول العملات المشفرة من استثمارات متخصصة إلى أسواق بمليارات الدولارات. ومع ذلك، تظل الأصول الرقمية سلاحاً ذي حدين على الرغم من آفاقها في السوق المالية.

على سبيل المثال، توفر الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مدفوعات أسرع ومعاملات سلسة عبر الحدود.

وحذرت وزير الخزانة من أنه لا يمكن تجاهل قدرتها على زعزعة استقرار الأنظمة المالية التقليدية، وفق ما نقل عنها موقع بينانس.

وقالت إن العملات المستقرة يمكن أن تكون بمثابة بطاقة مالية بدون إطار تنظيمي واضح. وبناءً على ذلك، ذكرت أنها يمكن أن تخلق شقوقاً في النظام العالمي الهش بالفعل.

وشددت يلين على سعي المجلس إلى إصدار تشريعات فيدرالية لتنظيم مصدري العملات المستقرة، ورسالتها إلى المشرعين واضحة: “يجب أن تتوافق الرقابة مع الابتكار إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في قيادة السباق المالي الرقمي”.

وبعيداً عن العملات المشفرة، تمتد مخاوف يلين إلى الذكاء الاصطناعي.

وفيما يعد الذكاء الاصطناعي تقنية قوية تعيد تشكيل التمويل من خلال أدوات التداول الخوارزمي وتقييم المخاطر. ومع ذلك، أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر كبيرة.

وحذر مجلس مراقبة الاستقرار المالي، بقيادة يلين، مؤخراً من أن “أنظمة الذكاء الاصطناعي المبهمة قد تؤدي إلى تفاقم التحيزات والتمييز، وخاصة في الإقراض”.