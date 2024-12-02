وزير الكهرباء: الدولة تهتم بدعم سبل التعاون العربي المشترك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:23 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الطاقة بمملكة البحرين، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمنعقد على مدار اليوم وغداً بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى اطار التعاون ودعم سبل العمل العربي المشترك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والروابط العميقة التي تجمع الشعبين، والتي تعد نموذج للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتصنيع المهمات الكهربائية والاستعانة بالخبرات والشركات المصرية للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة فى البحرين .

وقال عصمت إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم سبل التعاون العربى المشترك خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية من الطاقة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأن هناك تعديلات تشريعية تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

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وأعرب ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير الطاقة البحريني، عن سعادته بتواجده في مصر مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.