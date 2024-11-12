نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: مصر حريصة على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - دوت الخليج_ ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الدورة العادية رقم (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية .

وتضمن جدول الأعمال المقترح المعروض على العديد من القضايا لتعزيز التعاون والترابط بين الدول العربية، والعمل على مواكبة التطورات السريعة في مختلف مجالات النقل .

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية إلى حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وكذلك على قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان، حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والابادة الجماعية في غزة.

وقال الوزير “الحرب والتدمير الممنهج على لبنان، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود بسبب القيود التي يفرضها المحتل الاسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وأكد الوزير أن استمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.

وأضاف وزير الصناعة والنقل أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات بالنظر الى أهميته في تقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمعات، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أمس واليوم مؤتمر القمة العربية الاسلامية لمناصرة ومؤازرة وتأييد الأشقاء في فلسطين ولبنان .

وأشار الوزير إلى أن الأمانة العامة ستعرض جدول الأعمال والتوصيات التى توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة والتى تتناول كافة مجالات التعاون المشار إليها سالفاً.