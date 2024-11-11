نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. استيراد بيض المائدة خطوة مؤقتة أم تهديد للإنتاج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:15 صباحاً - محمد أحمد _ أكد عدد من منتجي الثروة الداجنة أن توجه الحكومة نحو استيراد بيض المائدة لم يكن حلاً مجدياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرين القرار أضر بالصناعة المحلية وتعارض مع سياسات دعم الإنتاج الوطني. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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