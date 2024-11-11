نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتحاد منتجي الدواجن: توقعات بانخفاض سعر بيض المائدة إلى أقل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:15 صباحاً - محمد أحمد _ توقع محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تراجع أسعار بيض المائدة للمستهلكين لتصل الي ما دون 100 جنيه للطبق مع نهاية العام الحالي، بعد أن شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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