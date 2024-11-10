نعرض لكم الان تفاصيل خبر عبد العزيز السيد: خروج 40% من المزارع المنتجة وراء أزمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - محمد أحمد _ أرجع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أزمة إرتفاع أسعار بيض المائدة، إلى خروج نحو 40% من المزارع المنتجة عن العمل، على إثر التحديات الاقتصادية التي ضربت القطاع منذ عام 2022.

الإنتاج يصل إلى 8.5 مليار بيضة سنويًّا والبعض استغل نقص المعروض

وأوضح السيد الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الثلاثية لإنتاج الدواجن في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذه الأزمة أثرت سلبًا على حجم الإنتاج السنوي الذي يقدر بـ 8.5 مليار بيضة سنويًّا، بالإضافة إلى عدم التوسع الكافي في إدخال قطاعات إنتاجية جديدة لتعويض النقص الذي حدث.

وكشف عن لجوء بعض المنتجين، للحفاظ على حجم إنتاج محدود لضمان تحقيق هامش ربح أعلى، بدلاً من رفع مستوى الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأكد على أن الإنتاج المحلي لا يواجه مشكلة جوهرية، مرجعًا الخلل في استغلال بعض المنتجين نقص المعروض من الكتاكيت، وهو ما رفع سعرها إلى 50 جنيهًا للواحد دون مبرر، خاصةً وأن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 20 جنيهًا.

ونوه إلى أن لجوء الدولة لاستيراد نحو مليون كرتونه من تركيا، سيساهم في الحد من موجة الارتفاعات في الأسعار، مؤكدًا على ضرورة هذا الإجراء لمجابهة الفجوة في السوق، و معتبرًا في الوقت ذاته أنه ليس حلاً دائمًا للأزمة.

وعزا السيد، الأسعار المرتفعة الحالية للبيض إلى الزيادة غير المبررة في تكاليف الإنتاج، موضحًا أن هناك مبالغة في تسعير البيض بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للإنتاج لا تتجاوز 5 جنيهات للبيضة الواحدة بما يعادل 150جنيها للطبق، إلا أن الأسعار الحالية تصل إلى 185 جنيها، مقابل سعر لم يتجاوز الـ 50 جنيهًا خلال عام 2022.

ونوه السيد إلى أن الأزمة الحالية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض معدلات الشراء، مشددًا على أهمية تدخل الدولة في مثل هذه الحالات التي تمس السلع الاستراتيجية وتؤثر على حياة المواطنين، موضحًا أن مبدأ «العرض والطلب» يجب أن يكون انضباطيًا وليس مدعاة للانفلات السعري.

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وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، على أهمية دعم الإنتاج المحلي والاستمرار في تطويره لتلبية احتياجات السوق، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمشروعات التي تستفيد من التمويلات البنكية.

وكشف السيد، عن حصول الشركة الثلاثية لإنتاج الدواجن، علي تمويلات بلغت 3 ملايين جنيه من أحد البنوك، بفائدة ميسرة ضمن خططها التوسعية وزيادة حجم الإنتاج، مع توفير الضمانات اللازمة.

وتوقع تراجع الأسعار بحلول 2025 مع دخول طاقات إنتاجية جديدة، ما يعزز الوفرة ويقلل الأسعار بشكل تدريجي.

وشدد السيد على، ضرورة مراجعة المنتجين لسياسة التسعير، خاصة في ظل استقرار أسعار العلف وعوامل الإنتاج الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين تحقيق أرباح مشروعة والحفاظ على أسعار في متناول المواطنين، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.