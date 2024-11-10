ملف.. رؤية إستراتيجية لتعظيم الاستفادة من وحدة تخطيط الطاقة

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - باره عريان _ قدم مسئولون بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة رؤية واضحة حول الاستراتيجيات والسياسات التي يجب أن تستند عليها وحدة تخطيط الطاقة، لتعظيم الاستفادة في هذا المجال الحيوي، مشددين على ضرورة تخصيص جزء من الطاقات المنتجة لإحياء القطاع الصناعي.

وأكدوا على أهمية الحوار مع القطاع الخاص حول تشريعات الطاقة المتجددة، وبحث سياسة توطين التكنولوجيا، لاسيما في ظل ما يتحلى به مستثمرو القطاع الخاص من خبرات كبيرة، ناتجة عن العمل وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأشاروا إلى وجود احتياج فعلي لدخول البنوك المصرية لدعم كل من القطاع الصناعي والزراعي، وجميع القطاعات المنتجة، من خلال تقديم قروض ميسرة للمستهلك النهائي، كما اقترحوا منح تمويلات مدعمة للمستثمرين مقابل التنازل عن شهادات الكربون للدولة.

وتحدثوا عن السعي إلى الانتقال الطاقي وأهميته، مشددين على ضرورة تقديم حوافز إلى مستهلك الطاقة، بهدف تشجيعه على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالوا إنه من الضروري أن تتبنى الوحدة تطبيقات الطاقة المتجددة، من خلال تكليف لجنة استشارية عليا من الخبراء بإعداد الدراسات والتقارير الفنية الخاصة بمشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، لتحديد أوجه الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، وفقا لاحتياجات العميل وطبيعة عمله.

وشددوا على أهمية وضع حدود للاستثمارات الأجنبية في جميع الطاقات المنتجة في مصر، للحفاظ على أمن الطاقة، لافتين إلى أن نسب الاستثمارات الأجنبية بالطاقة المتجددة تفوق 80%، في حين أنها يجب ألا تتخطى 50%.

وأشاروا إلى حتمية فض الاشتباك بين الكهرباء والبترول فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ووضع تعريفات ثابتة وموحدة وواضحة لهذه النسب، مؤكدين أنه يجب المبادرة في تنمية انتشار الطاقات الموزعة على أسطح العقارات الصناعية والسكنية والتجارية، بهدف تحقيق فرص عمل مستدامة، وإتاحة فرص للشركات المحلية.

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