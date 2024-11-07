مال وأعمال

فيليب موريس تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر والتبغ المسخن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر والتبغ المسخن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - وكالات_ أعنلت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن HEETS وTEREA، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية  MeritوMarlboro وL&M بكافة أنواعها.

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وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

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وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-

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Haval

عبوة ميريت “Merit” بأنواعها 95 جنيها.

HapiSalonWhite

عبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها 89 جنيها.

عبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 74 جنيها.

BonatMisr

عبوة ال أند ام “L&M” بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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