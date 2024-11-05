وزير المالية: ندرس مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، دراسة مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتحسين البيئة وتعزيز الاستدامة.

وقال كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هذه المبادرة تعتبر جزءً من التزام الحكومة بتعزيز الابتكار في قطاع النقل، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء.

ولفت وزير المالية إلى أن المبادرة تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال توفير خيارات نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.