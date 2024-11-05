المالية: ارتفاع الإنفاق على الدعم الاجتماعي إلى 133 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، عن نمو ملحوظ في الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية، حيث بلغ الإجمالي 133 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، محققًا معدل نمو سنوي قدره 39.8%، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد “100 يوم عمل”، إلى أن الدعم النقدي المخصص لبرنامج “تكافل وكرامة” ارتفع بشكل لافت، ليصل إلى 9.6 مليار جنيه، مما يدل على التزام الحكومة العميق بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم الأسر المتعثرة.

ولفت كجوك إلى أن دعم السلع التموينية شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ 26.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 42.9%. وبيّن أن الإنفاق على قطاع الصحة قد ارتفع ليصل إلى 46.5 مليار جنيه، مقارنة بـ34.9 مليار جنيه في العام السابق.

وفيما يخص قطاع التعليم، فقد شهد الإنفاق زيادة ملحوظة ليبلغ نحو 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ60.4 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي قدره 28.4%.

وأكد الوزير دعم 330 ألف شقة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما يمثل خطوة حيوية نحو توفير سبل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، وتجسيدًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.