165 مليون دولار استثمارات لإنشاء مصنع للمواد الفعالة للأدوية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - يارا الجنايني _ تعتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقدا مع الشركة العربية المصرية الدوائية (ايبيكو) لإنشاء مصنع متطور لصناعة المواد الفعالة للأدوية، يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، ويستهدف استثمارات تقدر بحوالي 165 مليون دولار.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي “قمة إفريقيا للشئون التنظيمية”.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتلبية احتياجات السوقين المحلية والإفريقية، مما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر. يسعى المشروع إلى توطين الصناعات الدوائية وتعزيز قدرة مصر على إنتاج المواد الفعالة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقلالية الصناعية.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد فرص عمل متنوعة، مما يسهم في تطوير المهارات المحلية وتعزيز الكوادر الفنية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أشار جمال الدين إلى أهمية هذا المشروع كجزء من استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.