شريف الصياد: نستهدف زيادة المكون المحلي إلى 70% وتراجع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، إن مصر تستورد نحو 50% من المكونات ومدخلات الإنتاج خارجيًّا لقطاع الصناعات الهندسية، موضحًا أنه يستهدف خفضها لـ 30% خلال الفترة المقبلة، مع زيادة التوطين المحلي لنسبة 70%.

صناعة خامة ستانلس ستيل والبلاستيك أهم الصناعات غير الموجودة

أضاف الصياد، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن الصناعات غير الموجودة في القطاع، والتي تسعى الحكومة لتوطينها تتمثل في صناعة خامة ستانلس ستيل، وصناعة البلاستيك، وصناعة المكونات ومدخلات الإنتاج لقطاع الصناعات الهندسية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، أن العوائد من توطين مستلزمات الإنتاج تتمثل في توفير تكلفة المنتج الذي سيتم استيراده، ما يساهم في تحديد سعر مناسب لينافس الأسواق العالمية، بجانب زيادة حجم التصدير محليًّا، فضلًا عن توفير فرص عمل محليًّا، ما يساهم في خلق تكامل اقتصادي صناعي، مع جذب صناعات أخرى باستثمارات أجنبية.

وحول الحوافز التي ينبغي على الحكومة المصرية توافرها لتوطين الصناعات غير الموجودة، أوضح الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعد تقريرًا شاملًا عن أكبر مكونات يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم مخاطبة الشركات التي تصدر تلك المنتجات إلى مصر، ويعقب ذلك مخاطبة وزارة المالية والصناعة والاستثمار والتمثيل التجاري، لتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب بالقطاع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، أن المناطق الجغرافية الأنسب للصناعات غير الموجودة، يتم تحديدها وفقًا لرغبات المستثمرين الأجانب، والتي من الممكن أن تكون في منطقة 6 أكتوبر، أو العاشر من رمضان، أو بجوار السد العالي، مؤكدًا أن المنطقة الجغرافية تختلف باختلاف نوع الصناعة.

وأوضح شريف الصياد أن التحديات التي تواجه الحكومة، لتوطين الصناعات غير الموجودة في مصر، تتمثل في عدم القدرة على توفير الحوافز المطلوبة لجذب المستثمرين الأجانب، وعدم القدرة على إقناع المستثمر للاستثمار نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة المتذبذبة، موضحًا أنه من الصعب التوقع بحجم الاستثمار المطلوب توافره للصناعات غير الموجودة في مصر.