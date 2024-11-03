مديرة صندوق النقد تؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر وتوقعات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - يارا الجنايني _ أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن التحركات التي قامت بها الحكومة المصرية قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، مما يعزز من الفرص المستقبلية للبلاد.

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وأشارت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إلى أن العديد من هذه التحركات أثبتت نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث توقعت أن يرتفع معدل النمو في العام المالي 2025 إلى 4.2%، مقارنةً بـ 2.4% في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتضخم، ذكرت أن معدل التضخم انخفض من 37% العام الماضي إلى 26% حاليًا، مع وجود اتجاه متوقع للخفض ليصل إلى 17% بنهاية العام المالي.

وقالت جورجييفا: “هذه التحسينات تعكس التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتظهر النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في تعزيز الاستقرار والنمو. نحن نرى أن هذه المؤشرات تعكس خطوات حقيقية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”