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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: شراكة مصر مع صندوق النقد الدولي مثمرة دائما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - يارا الجنايني _ أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن عميق شكره وتقديره لكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر والصندوق تُعد دائمًا مثمرة. وشدد على التوجه المستمر لدعم مصر في جميع خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.
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وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم: “نتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة، والشهادة التي وجهتها جورجييفا لكم كانت واضحة ، حيث أن مصر تتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة شديدة في وتيرة التغيرات.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن تتبنى الحكومات استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التحديات غير المسبوقة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه الحكومات أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
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