مال وأعمال

روسيا تستورد الزبدة من الإمارات وتركيا لضبط الأسعار المحلية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تستورد الزبدة من الإمارات وتركيا لضبط الأسعار المحلية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - وكالات – بدأت روسيا باستيراد الزبدة من الإمارات وتركيا في تحرك يهدف إلى ضبط الأسعار المرتفعة التي تسبب قلقاً لدى المستهلكين في أنحاء البلاد.

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وقالت هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية في روسيا، السبت، إن شحنات الزبد من الإمارات بدأت في 18 أكتوبر.

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وأضافت في بيان “لم تكن هناك شحنات زبد من الإمارات إلى روسيا فيما سبق”.

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وذكرت وكالة الإحصاءات الاتحادية أن سعر قالب الزبدة زاد بواقع 25.7% منذ ديسمبر الماضي. ويأتي ذلك بالمقارنة مع بلوغ معدل التضخم 8.6%، كما أدى إلى حدوث سلسلة من سرقات الزبدة في بعض المتاجر الكبيرة.

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حتى الآن، قامت الإمارات بتوريد 90 طناً من الزبدة إلى روسيا التي بدأت أيضاً استيراده من تركيا في أكتوبر.

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وتسعى روسيا إلى زيادة المعروض من الزبدة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافرها في السوق المحلية.

في هذا الشأن، قالت هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية إن واردات الزبدة من أميركا اللاتينية إلى روسيا هبطت إلى 2800 طن هذا العام من 25 ألفاً في 2014، وأشارت إلى أن العقوبات الغربية من بين العوامل المؤدية لتراجع الشحنات.

وأضافت “ربما يكون انخفاض حجم واردات الزبدة من أميركا اللاتينية إلى روسيا متعلقاً بمشكلات في النقل والخدمات اللوجستية والعقوبات وعدم وجود اتفاقيات بين الشركات”.

وزادت روسيا البيضاء، أكبر مصدر زبد إلى موسكو، صادراتها بواقع %9 هذا العام إلى 110 آلاف طن.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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