الخطيب يبحث مع نائب رئيس Koch Inc توسعات الشركة في السوق…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - محمد أحمد_ بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع روبرت جويسي، نائب رئيس شركة “Koch Inc” للعلاقات الحكومية الدولية، ودووج جريدلر، المدير المالي لشركة “Guardian Glass” التابعة لـ”Koch Inc”، مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية في مصر.

وتركز الاجتماع على مشروعات “Guardian Glass” في إنتاج الزجاج، مع استعراض لخطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري خلال السنوات المقبلة.

وأكد الوزير، على أهمية مشروع “Guardian Glass” لإنتاج الزجاج الموجه لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز صادرات الشركة للأسواق الخارجية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتعزيز تواجد الشركة وتوسعاتها المستقبلية في مصر.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والإجرائية، التي من شأنها تيسير بيئة الاستثمار وتسهيل التجارة الخارجية، مما سيعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين العالميين.

من جانبه، قال جويسي إن “Koch Inc” تعد واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية في الولايات المتحدة، وتعمل في مجالات متنوعة تشمل التكرير والكيماويات، الإلكترونيات، حلول البرمجيات السحابية، الطاقة، تصنيع الزجاج والورق، الأسمدة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وأضاف أن الشركة تنشط في أكثر من 50 دولة وتوفر نحو 120 ألف فرصة عمل على مستوى العالم، مما يعكس حجمها وتأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي.