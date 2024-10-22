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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تطرح 10 آلاف طبق بيض بالمجمعات أسبوعيا بسعر 150 جنيه من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف وزيادة المعروض من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بدءًا من اليوم الثلاثاء، بمعدل 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنية للطبق الواحد.
ووجه الوزير، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين، بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.
وأعلن وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وأكد فاروق أنه سيتم بدءا من اليوم الثلاثاء، زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيه للطبق الواحد (30 بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.
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