وزير الاستثمار: مصر تسعى لتصبح مركزا عالميا لإنتاج وتصدير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تسعي لأن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي تعتمد على موارد الطاقة الشمسية والرياح المتاحة في مصر، مما يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال عالميًا.

جاء ذلك خلال الوزير، في الاجتماع الشهري لسفراء دول آسيا والمحيط الهادي في مصر، والذي نظّمته سفارة نيوزيلندا بالقاهرة بدعوة من السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة ورئيس المجموعة الآسيوية، والسفيرة إيمي لورينسون، سفيرة نيوزيلندا ونائبة رئيس المجموعة.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والدول الآسيوية، معبراً عن حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الدول والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى القطاع الخاص في عدة مشروعات تنموية تشمل البنية التحتية، المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية.

ولفت إلي سعي الحكومة، لتوطين الصناعات وزيادة الصادرات، مشدداً على توفير كافة أشكال الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر.

و استعرض الخطيب التسهيلات الضريبية والمحفزات الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة، إلى جانب رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن الشركات، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

وسلط الوزير الضوء على مقومات السوق المصرية، مثل الموقع الجغرافي المميز، العمالة المؤهلة والتكاليف التنافسية، إضافة إلى الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

حضر الاجتماع 20 سفيراً من دول آسيا، إضافة إلى السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والمحيط الهادي وأستراليا.