وزير المالية: عرض قانون إنهاء المنازعات الضريبية على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك ، وزير المالية ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفويض وزير المالية في مد العمل به لفترات أخرى حاليًا معروض على البرلمان وجاري العمل على إصدارة .

وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.

وتابع وزير المالية أن ذلك يأتي من أجل تخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي سعيًا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.