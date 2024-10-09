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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، أن مبادرة الحوافز الضريبية تشمل التوسع في نظام الفحص بالعينة لتشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن ذلك يأتي لتخفيف الأعباء على الممولين وتقليل تكاليف الالتزام، وتعزيز الثقة، وعدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.
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