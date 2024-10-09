استقرار أسعار النفط والذهب عالميًا

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، في ظل حالة عدم الغموض التي تكتف تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، لتصل إلى 77.29 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3 سنتات لتصل إلى 73.60 دولار.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرًا توقعات المحللين.

وواصل الطلب الضعيف دعم التوقعات الأساسية، وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، بمقدار 20 ألف برميل يوميا، إلى 103.1 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي ونمو التصنيع في الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "ميلتون"، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي ساحل ولاية فلوريدا على خليج المكسيك اليوم الأربعاء، ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات البنزين إلى ثالث أكبر ولاية مستهلكة في الولايات المتحدة.

وأغلقت فلوريدا، التي تعتمد على الواردات البحرية من الوقود، معظم موانئها أمام حركة السفن أمس الثلاثاء، كما أغلقت شركات الطاقة بعض خطوط الأنابيب ومحطات التسليم في منطقة "تامبا" بالولاية.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2641 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.78 دولار.