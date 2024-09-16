أكوا باور تستثمر 1.5 مليار دولار في مشروع جديد للهيدروجين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:12 مساءً - محمد أحمد_ تعتزم شركة أكوا باور السعودية ، لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة ، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة مشروع جديد في مصر لإنتاج الهيدروجين الاخضر.

وتعد اكوا باور إحدى كبري الشركات في الشرق الأوسط في مجال حلول الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويتجاوز حجم المحفظة الاستثمارية للشركة في السعودية ومختلف دول العالم عشرات المليارات من الدولارات، وعلى سبيل المثال في دولة أوزبكستان وحدها 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع رعد حسان نائب رئيس شركة أكوا باور ، في إطار مشاركته ضمن الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في زيارته الحالية للملكة العربية السعودية.

وعقد الوزير سلسلة اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين، حيث التقى خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر .

كما عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور هشام الجضعى رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بحثا خلاله استحداث آلية للاعتماد المتبادل للشركات لتسهيل عملية التجارة بين البلدين، كما ناقش الاجتماع بعض الإجراءات الجديدة المطبقة من قبل هيئة الغذاء السعودية على الصادرات المصرية من اللحوم.كما تناول اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج عن الشحنات وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب السلع وعمليات الإفراج عن البضائع.

فيما التقى الخطيب بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

كما تناول اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج عن الشحنات وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب السلع وعمليات الإفراج عن البضائع.