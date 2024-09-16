انت الأن تتابع خبر كيلو الليمون يصل إلى 60 قرشاً بالسوق المحلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الاثنين، 1842طن خضار، و991 طن فواكه، و 216 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 65 قرشا، والبندورة بين 7و 25 قرشا، والجزر بين 40 و 60 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 30 و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.