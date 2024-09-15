عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين يرتفع 11.5% خلال 8…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - سكاي نيوز _ أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان (حوالي 81.7 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 31.5 بالمئة عن العام السابق.

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4 بالمئة، أو72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8 بالمئة، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6 بالمئة و5.4 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، وفقا لما أظهرته بيانات الوزارة.