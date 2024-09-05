انت الأن تتابع خبر الأردن .. توقيع عقد إيجار لباخرة تخزين غاز بالعقبة "ينتهي" بالتملك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، الخميس، مع شركة (بي دبليو للغاز الطبيعي المسال)، عقد إيجار لباخرة التخزين العائمة في العقبة مدته عشر سنوات ينتهي بالتملك، لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال كمصدر بديل لتعزيز أمن الطاقة.



وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الكهرباء الوطنية ستستحوذ على ملكية باخرة التخزين العائمة عند انتهاء عقد الإيجار، وسترسو السفينة في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال مؤكدا ان الباخرة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة الوطني في المملكة.





وقال الدكتور البطاينة: "نحن سعداء بالعمل مع شركة بي دبليو للغاز الطبيعي المسال لتقديم حل موثوق طويل الأجل لأمن الطاقة في المملكة لافتا الى انه سيتم إجراء التعديلات على باخرة التخزين العائمة قبل بدء عقد الإيجار بمدة كافية من اجل تحقيق متطلبات مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح - وحدة التغييز الشاطئية.



وبهذا الخصوص قال، نحن ملتزمون باستراتيجيتنا لتوفير أمن الطاقة وتنويع مصادر إمدادات الغاز ، وهذا سيكون من خلال استخدام وحدة التخزين العائمة المقدمة من شركة (بي دبليو)، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية لوحدة إعادة التغييز البرية، وهذا يتوافق مع اتجاه العالم نحو مجتمع منخفض الكربون والبحث عن طاقة مستدامة، ميسورة التكلفة، وموثوقة".



يذكر ان هذه الباخرة كانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال والتي سيتم تحويلها إلى باخرة تخزين عائمة قبل بدء العقد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال (الربع الثالث - الرابع من عام 2026 ).



وتعد الباخرة واحدة من بين 34 سفينة في أسطول بي دبليو للغاز الطبيعي المسال والذي يشمل أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغييز وأربع سفن جديدة قيد الإنشاء.