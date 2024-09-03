دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - محمد أحمد _ أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إعادة طرح 3 مجمعات لإنتاج زيوت الطعام على مستثمرين محليين وأجانب.

وأوضح ناجي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن إعادة الطرح ستكون بشكل مختلف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا تلقي الشركة، التابعة لوزارة التموين، عدة عروض من مستثمرين، دون الكشف عن عددهم أو جنسياتهم.

وكانت وزارة التموين قد طرحت قبل عامين فرصًا استثمارية في قطاع الزيوت، بنسبة شراكة 70% لصالح القطاع الخاص، مقابل 30% للقطاع الحكومي.

وقُدرت استثمارات تلك المجمعات حينها بنحو 321 مليون دولار، قبل توقف عمليات الطرح لأسباب مختلفة أبرزها أزمة الدولار واتجاه الحكومة لإيقاف العمل بالمشروعات ذات المكون الدولاري المرتفع.

وسيقام المجمع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، ويتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنويًا، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويًا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويًا.

أما المجمع الثاني فسيقام في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، ويشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويًا، والثالث في سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويًا.

ويتراوح متوسط استهلاك مصر من زيوت الطعام بين 2.4 مليون و2.7 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ معدل الإنتاج نحو 100 ألف طن، ويعوض الفارق عبر الاستيراد من الخارج بنسبة 97% من حجم الاستهلاك.