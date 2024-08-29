عصمت يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجالات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 04:11 مساءً - عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، وذلك لبحث مجالات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي فى توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات

تناول الاجتماع مناقشة المستجدات فيما يخص الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال الربط مع كل من اليونان وإيطاليا، حيث تم في عام 2023 إدراج مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بقدرة 2000 ميجاوات في القائمة النهائية للمشروعات ذات المنفعة المتبادلة PMI بالاتحاد الأوروبي (PMI List)‏ ،

وناقش الاجتماع إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي يجري تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير انظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، تطرق الاجتماع إلى مناقشة مبادرة TMedوالتي تهدف الي تصدير الطاقة الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي من خلال القطاعين الخاص والعام لتوسيع الاستثمارات وتقليل المخاطر وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية لهذه المبادرة والتي تعتبر رسالة واضحة إلى البلدان الشريكة

من جانبه قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على اضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرا إلى ان الجانب الأوروبي اعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن ، مشيدا بالدور الهام الذى يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي فى مجال الطاقة المتجددة والذى اسفر عن نتائج مثمرة وان التغيرات المناخية اثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية

وان الطاقات المتجددة هى المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد اننا بصدد التحول الى المصادر النظيفة كالشمس والرياح بالإضافة الى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات وثيقة مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، حيث تم التعاون في العديد من المجالات أهمها دعم إصلاح قطاع الكهرباء ودعم مصر كمركز إقليمي للطاقة هذا بالإضافة الى تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية، كما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل عدد من المشروعات من خلال منح يقدمها لقطاع الكهرباء والطاقة وذلك في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح وتدعيم الشبكة القومية أو قروض ميسرة لدعم الموازنة ، وكذلك دعم تعيين استشارى دولي لتطوير خطة تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين.