انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن .. الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن، الخميس، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، فإن سعر غرام الذهب، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 50.8 دينار، مقابل 48.90 ديناراً للشراء، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 58.50 دينار و 45,10 دينار على التوالي.