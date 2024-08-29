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مدبولي يتابع مع وزير المالية جهود خفض الدين العام 

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع مع وزير المالية جهود خفض الدين العام  من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 08:12 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، مساء اليوم الأربعاء ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.

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وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق  الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.

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وأشار المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

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وفي هذا السياق، طرح أحمد كجوك ، وزير المالية ، مقترحات لخفض  معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددًا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الاطار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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