وزير الكهرباء: تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:08 مساءً - قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد أنظمة تخذين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية، وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدى للتعديات على التيار الكهربائي.

وأكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية وتلبية الاحتياجات في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، مشيرا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفنى.

وأكد عصمت على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الكهرباء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

قدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيين له دوام النجاح والتوفيق معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة.