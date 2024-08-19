انت الأن تتابع خبر بينها الأردن .. لوفتهانزا تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مارك بارون المتحدث باسم مجموعة "لوفتهانزا" للطيران بتمديد تعليق المجموعة رحلاتها إلى طهران وبيروت وعمّان وتل أبيب وأربيل حتى 26 أغسطس الجاري بسبب الوضع في الشرق الأوسط.



وقال بارون للصحفيين: "بسبب الوضع الراهن تعدل مجموعة "لوفتهانزا" من جديدة تقديم خدماتها في الشرق الأوسط وتعلق كل رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 26 أغسطس الجاري".

كما أشار إلى أن المجموعة لن تستخدم أجواء كل من إيران والعراق حتى 26 أغسطس أيضا.



كما منحت المجموعة المسافرين الذين يشملهم هذا التعليق إمكانية إعادة الحجز المجاني أو الإلغاء المجاني.



وتابع: "يمكن للمسافرين الذين لا يشملهم تعليق الرحلات إلى أو من الوجهات المذكورة والذين حجزوا تذاكيرهم قبل 31 أغسطس الجاري، إلغاء حجزهم مجانا".



وتضم مجموعة "لوفتهانزا" شركات Lufthansa Airlines وSWISS وAustrian Airlines، وBrussels Airlines وEurowings للطيران.



وتتجنب العديد من شركات الطيران المجال الجوي لكل من إيران والعراق ولبنان وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان وإيران على خلفية المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو الماضي.