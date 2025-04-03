الفنون الشعبية تجذب جمهور الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 03:31 مساءً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقاقة ، واصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، تألقه في ثالث أيام عيد الفطر عروضه الفنية والاستعراضية وبتقديم الميجا الستار مصطفي قمر ، الذي احيا الحفل وجذب جمهوره وجمهور الفنون الشعبية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بقيادة د. كريم راشد.

حيث تضمن الحفل فقرات غنائية واستعراضية شملت فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير وليد الحسيني وباشراف فني إيهاب ابو العينين بتقديم فرقة شباب لايف عماد كمال وكمال كمال وأحمد الأمير وعبد الله الجسمي حيث امتعوا الجمهور وتفاعلوا معهم بأجمل الأغاني الشبابية .

ثم قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة د.ايناس عبد العزيز اجمل واروع استعراضاتها التراثية، بدأت بالأقصر بلدنا ثم الاسكندراني ، الكرنبة، رنة خلخال، حلاوة شمسنا، الحجالة، موشح غريب الدار ، واختتمت بالنوبة.