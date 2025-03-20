أطفال خطفوا أنظار المشاهدين في دراما رمضان.. تعرفوا عليهم مع كل موسم رمضاني تظهر بعض المواهب المميزة من بين الأطفال الذين يخطفون الانتباه ويتصدرون منصات البحث مع كل ظهو إقرأ المزيد

مع كل موسم رمضاني تظهر بعض المواهب المميزة من بين الأطفال الذين يخطفون الانتباه ويتصدرون منصات البحث مع كل ظهور لهم، لدرجة جعلت عدداً من الجمهور يعتبر أن مشاهدهم بالأعمال الدرامية بمثابة عامل مشجع على متابعة تلك الأعمال، وفي رمضان 2025 كان هناك بعض المواهب المميزة جدًا من الأطفال الذين خطفوا الأنظار وحققوا نجاحًا استثنائيًا، وفيما يلي أبرز هؤلاء..

- علي البيلي في "لام شمسية"

في مقدمة المسلسلات الدرامية برمضان 2025 التي خطفت انتباه الجمهور، كان مسلسل "لام شمسية" الذي بدأ عرضه منذ أيام وتحديدًا بالنصف الثاني من رمضان، حيث حقق المسلسل إشادة واسعة من قبل الجمهور، وكان الطفل علي البيلي هو أكثر الموهوبين الذين لفتوا الأنظار في المسلسل حيث قدم شخصية يوسف.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

- سليم محمد ومكة محمد صلاح في "كامل العدد ++"

الطفل سليم محمد من بين المواهب التي خطفت الأنظار في مسلسل "كامل العدد ++"، حيث قدم شخصية عمر الطفل الأصغر في عائلة ليلى وأحمد، حيث تميز سليم بخفة ظله وحالة المرح التي تطغى على ظهوره في كل مشهد، حيث خطف الانتباه بأدائه وطرافته.

وبجانب أداء سليم فإن أيضًا من بين المفاجأت التي شهدها الجمهور في المسلسل الكوميدي، كان الظهور الخاطف لابنة نجم الكرة محمد صلاح، حيث ظهرت مكة محمد صلاح بشخصيتها الحقيقية في العمل، ولاقى ظهورها تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل وأشادوا بأدائها وعفويتها وتمنوا أن تستمر في مجال التمثيل كونها لديها الموهبة، والمسلسل نجح في خطف الأنظار في الموسم الرمضاني، والعمل قام ببطولته كل من دينا الشربيني وشريف سلامة وميمي جمال وحسين فهمي وإسعاد يونس وعدد من الوجوه الشابة.

- كريم الحرز "أشغال شقة جدًا"

من بين المواهب التي لفتت الانتباه في دراما رمضان 2025 كان الطفل كريم الحرز الذي جسد شخصية صابر عكاشة في مسلسل "أشغال شقة جدًا" وهي الشخصية التي خطفت الأضواء حيث أن صابر عكاشة هو طفل مشاغب يقوم بضرب زملائه في المدرسة ويفرض سيطرته عليهم ويهابه الجميع حتى نجما المسلسل؛ هشام ماجد ومصطفى غريب، ويعتبر كريم الحرز هو أحد الأطفال الذين يحظون بشعبية على موقع تيك توك.

- مصطفى في "80 باكو"

الطفل مصطفى الذي قدم شخصية ابن عبير أو رحمة أحمد في مسلسل "80 باكو" كان من بين المواهب التي خطفت الأنظار في المسلسل، فخلال الأحداث يتم تسليط الضوء على شخصية عبير صديقة بوسي التي تعاني في زواجها لكنها تحرص على أن تكون أم وزوجة مثالية، فنجدها طوال الوقت تتجول مع ابنها الصغير الذي تهتم به وترعاه حتى في مكان عملها، كما أنها دائمًا ما تحرص على تدليله حتى في عز أوقاتها الحزينة، من أجل الحفاظ على نفسيته، ودائمًا ما يتفاعل معها الطفل بمرح وكرافة، ليخطف الأنظار بأدائه وعفويته بالعمل.