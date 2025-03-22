حزب الله: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 03:31 مساءً - نفى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، التي استهدفت مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله، في بيانٍ: "لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة".

وأكد أنّ ادعاءات للاحتلال الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان، والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏

وجدّد حزب الله تأكيد التزامه باتفاق وقف النار، ‏وأنّه "يقف خلف الدولة اللبنانية في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة ضربات ضد أهداف في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ من هذه المنطقة على شمال إسرائيل.

وانتهت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في أواخر نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وبموجب هذا الاتفاق، مُنحت القوات الإسرائيلية مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان، وسحب حزب الله لمقاتليه وأسلحته ونشر القوات اللبنانية في المنطقة، وتم تمديد الموعد النهائي الأولي بالفعل من 26 يناير حتى 18 فبراير.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابًا جزئيًا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.