مجلس جامعة الأزهر يكرِّم عميد كلية الهندسة وأعضاء مكتب التميُّز وخدمة المجتمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 08:23 صباحاً - كرَّم مجلس جامعة الأزهر، اليوم، في اجتماعه الشهري الذي عُقد برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال؛ لفوزة بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ولتكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له أمس في احتفال كبير بالعاصمة الإدارية.

كما كرّم مجلس الجامعة السيد مدير مركز التميُّز الدولي، والسادة أعضاءه، والسادة عمداء الكليات أصحاب الجهود المخلصة والإسهامات المتميزة التي كان لها الدور الأكبر في رفع مستوى تصنيف جامعة الأزهر في مختلف التقييمات الدولية.

وخلال الاجتماع، وجَّه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لفريق العمل بمكتب التميز الدولي بالجامعة.

كما وجَّه مجلس الجامعة الشكر والتقدير إلى عمداء كليات: الطب، والعلوم، والصيدلة، والأسنان، والزراعة، والهندسة.

كما كرَّم مجلس الجامعة السادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، من خلال القوافل التنموية الشاملة التي قاموا عليها، وكان آخرها قافلة جامعة الأزهر إلى حلايب وشلاتين.

كما كرَّم مجلس الجامعة طلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ لفوزهم بالمركز الأول في المنافسات الدولية للتحكيم التجاري بالمملكة العربية السعودية.

وكذلك كرَّم مجلس الجامعة فتيات الشريعة والقانون بفرع البنات اللاتي شاركن في المسابقة على أدائهن المشرف ورفعهن راية جامعة الأزهر على مستوى جامعات الوطن العربي.

وكرم مجلس الجامعة طلاب بنجلاديش الذين أسهموا في دعم القوافل الإغاثية إلي الأشقاء في قطاع غزة ، موجهاً لهم الشكر والتقدير علي هذه الجهود المخلصة.