كلية اللغة العربية بإيتاي البارود تحتفل بحصولها على شهادة تجديد الاعتماد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 03:31 مساءً - تحتفل اليوم السبت كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة بحصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور يوسف عبد الوهاب، عميد الكلية، أن الكلية تأسست عام 1981م، ويدرس بها حاليًا نحو ٣٥٠٠ طالب، في شعبتي: العامة، والتاريخ والحضارة، إضافة إلى الأقسام العلمية في مرحلة الدراسات العليا: اللغويات، والأدب والنقد، والبلاغة والنقد، وأصول اللغة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الكلية سبق لها الحصول على شهادة الاعتماد الأولى في 25 سبتمبر عام 2019م ولمدة خمس سنوات، وأنه تمت مواصلة العمل بجد واجتهاد ونشاط علمي دؤوب ومتواصل حتى حصلت الكلية على شهادة تجديد الاعتماد برقم (241) في 25 سبتمبر عام 2025م، لتصبح بذلك أول كلية في محافظة البحيرة على مستوى جامعتي الأزهر ودمنهور تحصل على شهادة الاعتماد.

مشيرًا إلى أنه تولى عمادتها منذ النشأة تسعة عمداء بداية من الدكتور عبد الله ربيع، أول عميد للكلية، ثم الدكتور محمود السمان، العميد الثاني، ثم الدكتور صباح دراز، العميد الثالث، ثم الدكتور أحمد الحفناوي، ثم الدكتور محمد البغدادي، ثم الدكتور أبو السعود الفخراني، ثم تولي العميد السابع الدكتور احمد سعد ناجي، ثم بعد ذلك تولي فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة الحالي عمادة الكلية وكان العميد الثامن خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021م، ثم صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية، وتولى بعد ذلك الدكتور يوسف عبد الوهاب عمادة الكلية ليصبح تاسع عميد لها.