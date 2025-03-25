سويلم يتابع الموقف المائى وحالة الرى بمحافظة الفيوم والاستعداد لموسم أقصى الإحتياجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:31 صباحاً - - جهود الوزارة خلال العامين الماضيين اسهمت فى تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون وتحسن أعمال الصيد بالبحيرة

- إصدار (١٨٠٠) أمر تطهير للترع و (٦٤٣) أمر تطهير للمصارف ، وتسجيل بياناتها على منظومة التطهيرات

- تطهير ٤٢٣٠ كيلومتر من المساقى بمعرفة المنتفعين وبمتابعة من الرى والزراعة

- تأهيل ١٨٠ كيلومتر من الترع ، ومتابعة حالة ١٣٢ من بوابات أفمام الترع بالمحافظة

- الإعداد لعملية احلال سحارة الحيار على مصرف البطس ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"

- إجراءات عديدة لتحسين حالة الرى بعدد من النقاط الساخنة قبل فترة أقصى الإحتياجات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى بنطاق محافظة الفيوم ، والاستعداد لموسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل .

وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى بالمحافظة ، ومساحات الأراضى المخدومة بشبكات الصرف المغطي بمساحة ٢٧٦ ألف فدان ، ومساحات الاراضي المخدومة بالمساقي المطورة والبالغة ٢٩ ألف فدان ، وموقف تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظة بإجمالى ١٤١ رابطة ، استعراض جهود الوزارة خلال العامين الماضيين لتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون والتي أدت لتحسن نوعية المياة بالبحيرة وهو ما انعكس إيجابياً على أعمال الصيد بالبحيرة .

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظة بإجمالى (١٨٠٠) أمر تطهير للترع و (٦٤٣) أمر تطهير للمصارف ، وموقف تسجيل بيانات التطهيرات على منظومة تطهيرات الترع والمصارف ، وموقف التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين حيث تم تطهير ٤٢٣٠ كيلومتر من المساقى حتى تاريخه ، وموقف تأهيل الترع بالمحافظة بإجمالى ١٨٠ كيلومتر حتى تاريخه ، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع بمحافظة الفيوم بإجمالى ١٣٢ بوابة على الترع حيث يجرى صيانة عدد (٢) بوابة حالياً وباقى البوابات تعمل بحالة حسنة ، وموقف الإعداد لتنفيذ عملية احلال وتجديد سحارة الحيار على مصرف البطس ك ٢١ بالدفع النفقى الهيدروليكى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى حالياً إتخاذ اللازم لإعداد موقع العملية ومراجعة التصميمات والرسومات للعملية ، وموقف إزالة التعديات بالمحافظة خلال الموجة (٢٤) و (٢٥) للإزالات بإجمالى (٧٧) إزالة ، وموقف متابعة إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة .

واستعرض الدكتور سويلم أيضاً موقف التعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظة وما تم اتخاذه من اجراءات من أجهزة الرى بالمحافظة لتحسين حالة الرى بهذه المواقع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مثل البدء فى تنفيذ شبكة المصارف الزراعية بمنطقة قوته ، وطرح عملية تأهيل مجرى مص محطة القاطع ، وطرح عملية تأهيل حوض المص لمحطة البطس القديمة ، وتغيير موقع الهدار على بحر الفلاحة لتحسين حالة الرى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على بحر الملعب ، وطرح عقد لتشغيل وصيانة محطات الرفع بنظام الخلط الوسيط المغذية لترع بحر الحبار والجمهورية وبحر راجح وابو دنقاش وبحر الاوسية ، وتنفيذ شبك أعشاب وصاولات أمام عدد من السحارات ، وطرح عمليات لرفع كفاءة واحلال وتجديد وحدات الطوارئ ومولدات الديزل بمحطات القاطع الشرقي والقاطع الغربي وبطس سعيد ، وطرح عملية احلال وتجديد محطة كوم اوشيم واستبدال وحدات الديزل بوحدات تعمل بالكهرباء .

كما تم استعراض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وإعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم ، وأيضاً إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى ، وموقف حصر المساحات والأراضي المميزة المملوكة للوزارة ومقترحات استثمارتها ، وموقف السكن الإدارى وحالة المباني الإدارية التابعة لوزارة الرى بالفيوم ، وموقف صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى للعاملين بالفيوم .