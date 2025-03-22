الرئيس السيسي يوكد محورية دور المرأة في بناء الدولة وتنميتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 03:31 مساءً - شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن السيد الرئيس إستمع إلى كلمة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي استعرضت جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين الإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع، فضلاً عن إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأكد المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لجهود الحكومة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030. كما اطّلع السيد الرئيس خلال اللقاء على فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين السيد الرئيس وبعض المشاركات حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة ومرض الزهايمر ودور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام ودور رائدات العمل الاجتماعي، وقد ألقى السيد الرئيس كلمة في نهاية اللقاء، أكد خلالها محورية دور المرأة في بناء الدولة وتنميتها، مشيداً بالتقدم الذي تحرزه المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وتوجه رئيس الجمهورية في بداية كلمته بالتحية للمواطنين مسلمين ومسيحيين بمناسبة شهر رمضان المبارك والصوم الكبير، وأكد أن تكريم أمهات مصر العظيمات عنوان التضحية ورمز الصمود والإلهام، يأتي في يوم تتجلى فيه أعظم صور العطاء، وأن المرأة المصرية شريان الحياة فى هذا الوطن، وشريكة حقيقية فى بناء أمجاده.

وأوضح أن الأم المصرية، ليست فقط الحاضنة لأبنائها؛ بل هى أيضا الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي تزرع قيم الحب والتسامح والانتماء في نفوس الأجيال، وأن سيدات مصر حملن الوطن في سرائه وضرائه، وواجهن كافة التحديات، مدركات أنهن عماد الأسر، وأساس المجتمع، وصلب الحياة فى وطننا الكريم.

وأشار إلى تأكيده الدائم أن المرأة المصرية كانت أساس بناء الحضارة المصرية الراسخة التي استمرت لآلاف السنين، وأن المرأة المصرية كانت شريكة في كل خطوة.. عالمة وأديبة وطبيبة ومعلمة أما وزوجة وأختا وابنة.

وأوضح السيسي أن مصر تقدر دور كل سيدة وفتاة مصرية، حملت فى قلبها هم هذا الوطن وشواغله، وساهمت فى بنائه، وتحملت الصعاب من أجله، وأن مصر ستظل حريصة على تعزيز مكانة المرأة وتقديم سبل الدعم لها، وتحرص على تشجيع النماذج الملهمة للمرأة المصرية، فى كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق المزيد من النجاح والتأثير.

وشدد على رفض مصر التام لأي انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وأوضح أنه كلف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها، كما وجه الحكومة لدعم المشروعات والمبادرات التي من شأنها منح المرأة المصرية فرصا حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصاد، ولفت إلى أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لإيجاد مسارات متعددة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحرص الشديد على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية التي كانت الداعم الأساسي للوطن، والعمل على ضمان حصول المرأة المصرية، على حقها فى المواقع القيادية والوظائف العليا، فى القطاعين الحكومى والخاص.

ووجه الرئيس التحية إلى سيدات وأمهات فلسطين الصامدات الثابتات على الحق، والقويات فى الدفاع عن أرضهن وأهلهن. ولفت إلى أن لقاء اليوم يأتي في أوقات مضطربة، حيث تموج منطقتنا والعالم بالتحديات الجسام، والصعوبات التى تطال أمن الشعوب واستقرارها، مشددا على أن إن المسئولية الواقعة على مصر وسط هذه التحديات، أصبحت أكبر، ولكن الأمل فى المستقبل، هو النور الذى يقودنا وسط هذه التحديات.

وفي ختام كلمته، قال الرئيس "نجدد العهد معا، يدا بيد، على بذل المزيد من الجهد لخدمة وطننا، وتحسين أوضاع مجتمعنا.. مؤمنين بقدرتنا على الاصطفاف، ومواجهة كافة التحديات... وأن تلك القدرة، هى السبيل الوحيد، للاستمرار فى تحقيق تطلعات شعبنا المصرى الأصيل".