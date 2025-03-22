أمن أسيوط يضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة و55 قطعة سلاح نارى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مديرية أمن أسيوط، ضبط عدد (11) قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (11 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (55) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (16 بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهم"لــ 18 منهم معلومات جنائية")، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (311) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الشابو , الهيروين") بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية"). وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات - طبنجة)، وتنفيذ عدد (55) حكم قضائى متنوع.

وبمديرية أمن دمياط، ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الشابو , الهيروين") وكذا ضبط (2) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين"لــ7 منهم معلومات جنائية").

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.