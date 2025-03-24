من مصر لغزة معا نكتب الصمود.. اللجنة المصرية توزع خيام وبطاطين للفلسطينيين النازحين في رفح وشمال غزة "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 11:28 مساءً - فصل جديد من فصول المعاناة يعيشها المواطنيين في قطاع غزة، مع عودة الحرب من جديد، وإطلاق نار وقذاءف من الاحتلال الإسرائيل، ومع هذه الظروف عاد النزوح مرة أخرى، وسط أوضاع إنسانية شديدة القسوة مع دخول منخفض الجوى.

وتخفيفاً عن أوضاع الفلسطينيين النازحين في شمال غزة ورفح، قامت اللجنة المصرية بتوزيع خيام وبطانيات للفلسطينيين النازحين، واستقبل النازحين الهدية المصرية بترحاب شديد، وقال نازح من رفح، عن الوضع شديد الصعوبة، خاصة مع إطلاق القذائف التي تزامنت مع الطقس السئ.

وقال نازحين من رفح إنهم جاليسن في منطقة تعانى من إطلاق نار وقذائف، وقاموا بوضع أغراضهم في الشارع، فقدمت لهم اللجنة المصرية خيمتين، وقال رب الأسرة: "بارك الله فيكم وفى الشعب المصرى، وربنا يحفظهم ويحفظ رئيسهم السيسى، لان الشعب المصرى هو دائما سند لنا".